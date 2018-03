15 aus 82 Bewerbungen

Der dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 2018 ist entschieden: aus 82 Bewerbungen wurden 15 Einsendungen nominiert, die wir hier im Kurzporträt vorstellen. Aus diesen Top 15 hat die Jury sieben Preisträger ermittelt, über die wir ausführlich in der Maiausgabe berichten.

Fast jeder zweite ist ein Gewinner: Für die zweite Jurystufe haben wir aus allen Bewerbungen um den dds-Preis der Arthur Francke’schen Stiftung 15 Teilnehmer nominiert, aus denen dann die sieben Preisträger bestimmt wurden. Am 21. März 2018 sind fünf Gäste aus ganz Deutschland angereist, um uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen: Aus Wendlingen Barbara Austel, die stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der TTS Tooltechnic Systems (Festool), aus Bocholt Céline Höfer, neue Marketingleiterin bei Ostermann, aus Berlin Josef Koplenig von der Arthur Francke’schen Stiftung, aus Nagold Roman Lang, Schulungsleiter bei Häfele und aus Münster Nikolas Miranda, Nachwuchstalent beim dds-Preis 2017. Wie in den vergangenen Jahren haben dds-Chefredakteur Hans Graffé und dds-Redakteur Johannes Niestrath die Jury als Teilnehmer moderiert.

Um unsere Leser und vor allem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dds-Preises an der Zweistufigkeit der Jury teilhaben zu lassen, stellen wir hier zuerst alle 15 Nominierten im Kurzporträt vor, in der nächsten Ausgabe dann ausführlich die sieben Preisträger.

Alle Teilnehmer haben in ihrem Bewerbungsbogen den bisherigen beruflichen Lebenslauf dargelegt und ihre Motivation für das Handwerk geschildert, ergänzt von Projekten aus ihrer handwerklichen Praxis. Aus diesen Angaben haben wir uns ein Bild gemacht, das subjektiv bleibt – dennoch glauben wir, gerade durch die Vielfalt der Bewerbungen doch eine Objektivität in unserer Auswahl zu erreichen. Letztlich entsteht eine Momentaufnahme von Persönlichkeiten, die uns mit viel Vertrauen einen Einblick in ihr Schaffen geben. Für dieses Vertrauen möchten wir uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken! –Die Redaktion

