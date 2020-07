Für den Schlauchheber JumboFlex von Schmalz gibt es drei neue Bedieneinheiten. »Safety+« löst das Werkstück erst dann, wenn der Anwender parallel zum Steuertaster mit der zweiten Hand einen zusätzlichen Ablösehebel betätigt. Beim »Easy-Release« reduziert ein zusätzlicher Ablösehebel das Restvakuum, um saugdichte Objekten oder Objekte an großen Sauggreifern leichter ablegen zu können. Um zu verhindern, dass der Ablösehebel unbeabsichtigt betätigt wird und sich das Restvakuum zu früh abbaut, ist er solange blockiert, bis der Steuertaster komplett durchgedrückt ist. »Quick-Release« erlaubt das Abwerfen der Last aus beliebiger Höhe. Ziel ist eine Verkürzung der Zykluszeit, wenn unempfindliche Werkstücke besonders schnell zu handhaben sind – beispielsweise in der Gepäckabfertigung am Flughafen.

J. Schmalz GmbH

72293 Glatten

Tel.: (07443) 2403-0, Fax: -259

www.schmalz.com