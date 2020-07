AKE hat sein Programm an Werkzeugen, die nach dem Prinzip »Zerspanung 2.0« arbeiten, um ein Plattensägeblatt für hohe Paketschnitte mit 730 mm Durchmesser erweitert. Das Prinzip sieht vor, soeben entstandene Späne schnellstmöglich aus dem Schneidenbereich herauszuleiten, um eine Mehrfachzerspanung zu vermeiden. Dazu ist es mit optimierten Spanräumen und dem »ChipBelt« ausgestattet – einem vom Grundkörper abgesetzten Bereich, der abgetragene Späne zielgerichtet abführt. Weniger Mehrfachzerspanung verlängert die Standzeit nach Angaben des Herstellers im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägeblättern bis zu 70 Prozent. Die Gesamtkosten sollen um bis zu 35 Prozent sinken. Schließlich soll auch die Lautstärke beim Sägen deutlich abnehmen. Je nach Anwendungsfall sind Sägeblätter mit Zerspanung 2.0 in Fertigschnitt- und Dünnschnittversionen in gängigen Größen erhältlich. Das neue Sägeblatt erlaubt besonders große Schnitthöhen. Für Anwendungen mit Fertigschnittanspruch stehen Werkzeuge mit einem Durchmesser von 280 mm bis 520 mm zur Verfügung.

