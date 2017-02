Allein für die Oberflächenbehandlung musste jede der 600 jährlich gefertigten Treppen vier Tage in der Werkstatt verweilen. Unzählige Hordenwagen mit frisch lackierten Treppenteilen hätten den Betrieb fast lahmgelegt. Bernhard Jenniches hat eine effektive Lösung gefunden.

Einmal, manchmal auch zweimal am Tag fährt der Anhänger vor das neue Oberflächenwerk in Schmidtheim vom Eifler Treppenhersteller Jenniches in Blankenheim und bringt zwei Spezialcontainer, die mit den Stufen, Wangen, Handläufen und Brüstungsverkleidungen für jeweils eine Holztreppe gefüllt sind. Alle Teile sind geschliffen und fertig zum Lackieren. Zu zweit packen sie die Container aus in beidseitig beladbare Hordenwagen, für jede Treppe ein Wagen. Einen dieser Wagen schiebt Janina Feyerabend in die Spritzkabine, zieht den Gebläsegürtel an und setzt die damit verbundene Atemschutzhaube auf, nimmt ein Bauteil nach dem anderen aus dem Wagen, spritzt die obere Fläche sowie die senkrechten Schmalflächen und legt das lackierte Teil in einen zweiten Wagen ab. Nach etwa einer Stunde hat sie alle Teile bewältigt, der eine Wagen ist leer, der andere voll. Den vollen schiebt sie in den 6 m langen Infrarottrockenkanal von EMS, wählt und startet das Programm für transparenten 1K-Hydroklarlack von Kneho. Es läuft 22 Minuten, die sie für den Lackschliff an einer anderen Treppe nutzt. Den Wagen mit den ausgehärteten Stufen fährt sie zurück in die Spritzkabine, lackiert die Rückseite und die Kanten zum zweiten Mal und fährt die Charge wieder zurück in den Trockner. Bei dem sich anschließenden Lackzwischenschliff helfen die beiden anderen in Schmidtheim beschäftigten Kollegen mit, eh sie in zwei weiteren Durchläufen die zweite und letzte Lackschicht aufbringt.

Bernhard Jenniches hat sich gegen das eigentlich effizientere Lackieren am Hängeförderer entschieden, damit der Lack nicht nach unten fließt. Damit verlieren die Stufen nämlich ihre einheitliche Dicke, lassen sich nicht mehr sauber einstemmen und knarren daher.

Die Treppe, die Janina Feyerabend jetzt lackiert, wird bis heute Abend verpackt sein und für den Montagetrupp bereitstehen. Erst heute Morgen haben die Kollegen im Werk I begonnen für diese Treppe die Blockware aufzutrennen, zu hobeln, zu verleimen, auf der CNC zu fräsen und schließlich zu verputzen. Ohne den Infrarottrockner hätte allein die Oberflächenbehandlung vier Tage gedauert. Täglich verlassen drei Treppen das Werk.

Jenniches beschäftigt insgesamt 30 Mitarbeiter. Das wichtigste Geschäftsfeld ist der Altbau, sodass zu etwa 80 Prozent Wangentreppen anfallen und nur wenige Systemtreppen, aufgesattelte oder Faltwerktreppen. Zu den Kunden gehören Privathaushalte, aber auch Fertighaushersteller. Das Hauptwerk in Blankenheim arbeitet mit gut 20 Mitarbeitern in zwei Schichten. Das im Frühjahr 2016 in Betrieb genommene Oberflächenwerk in Schmidtheim beschäftigt drei Mitarbeiter im Einschichtbetrieb. Darüber hinaus sind ständig zwei Trupps mit jeweils zwei Monteuren bei den Kunden unterwegs. Von den jährlich etwa 600 gefertigten Treppen ist etwa die Hälfte geölt, ein Viertel deckend und ein Viertel klar lackiert. Bisher nutzt der Treppenhersteller den neuen Infrarottrockner nur für die Klarlackflächen. Die Decklackparameter hat er so perfektioniert, dass er da kurzfristig noch nichts ändern möchte.

Vor der Investition in die neue 600 m2 große Halle mit dem Infrarottrockner konzentrierten sich alle Oberflächenarbeiten im Hauptwerk auf eine Fläche von nur 180 m2. Darüber verlief ein Absaugrohr, von dem Staub herabrieselte, wenn ab und zu ein Holzklötzchen von der Kreissäge an die Rohrwandung anschlug. Ein frisch lackiertes Teil konnte frühestens nach vier Stunden gedreht werden. Vor dem Schleifen oder Stapeln mussten die Treppenteile über Nacht trocknen. Also hielt sich jede Treppe allein für die Oberflächenbehandlung mindestens vier Tage im Werk auf. Die 180 m2 der Oberflächenabteilung langten hierfür hinten und vorne nicht, sodass jede noch so kleine Freifläche im ganzen Werk zum Puffern herhalten musste. Das hat den Arbeitsfluss enorm gestört. Aus diesem Grund ergriff Bernhard Jenniches die Initiative und kaufte eine Halle im 11 km entfernten Schmidtheim und entwickelte seinen Treppencontainer. Zwei davon passen in den Anhänger. Auf den Infrarottrockner ist er auf der Ligna gestoßen. Er beseht aus sechs 1-m-Modulen, reicht somit auch für die längste Wandwange aus und hat mit allem Drum und Dran 40 000 Euro gekostet.

Werk II kann noch wachsen

Bernhard Jenniches freut sich über sein neues Werk: »Das Licht hat uns erlöst! Werk I arbeitet wieder effektiv und das Holz lagert klimatisiert. Mit dem Infrarottrockner reduziert sich für ein Viertel unserer Treppen die Lackierzeit auf ein Viertel. Wir haben weniger Material im Betrieb und mehr Übersicht. Die Investition hat sich jetzt schon gerechnet. Steigt die Nachfrage weiter, stellen wir auch den Decklack auf Infrarot um. Statt Spritzkabine verkette ich dann die Breitbandschleifmaschine mit einem Flächenspritzautomaten.«

dds-Redakteur Georg Molinski war bei Jenniches vor Ort im Werk I in Blankenheim sowie Im Werk II in Schmidtheim. Er hat einen rundlaufenden Betrieb mit pfiffigen Einrichtungen und engagierten Mitarbeitern vorgefunden.