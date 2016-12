Tischler und Schreiner gelten als bodenständig, so auch Joachim Pflug – immerhin fertigt sein Innenausbaubetrieb als zweites Standbein topografische Landschaftsmodelle. Jetzt hat er die Perspektive gewechselt und betrachtet seine Objekte aus dem Weltall.

Für eine Astronomieausstellung in Saudi-Arabien waren Modelle der Erde und des Mondes zu fertigen. In einem Bereich zeigt das Museum das Sonnensystem mit Sonne, Erde und Mond. Außerdem widmet es dem Mond einen eigenen Schwerpunkt. Also bestellte das Museum ein Exemplar der Erde sowie zwei vom Mond. Die mit Airbrush zu kolorierenden Modelle sollten 3,5 m Durchmesser aufweisen, möglichst leicht und für den Transport zerlegbar sein. Außerdem sollten die Stoßlinien zwischen den Segmenten nicht auffallen. Als Tischlermeister Joachim Pflug vor 17 Jahren sein erstes CNC-Bearbeitungszentrum in Betrieb genommen hatte, widmete er sich begeistert den topografischen Landschaftsmodellen (siehe auch »Ein Baum aus der Werkstatt«, dds 12/2007, Seite 28). Inzwischen gelten sie als zweites Standbein des Innenausbaubetriebes in Gomaringen bei Tübingen.

Die Stärken der Schreinerei Pflug sind komplexe 3D-Bauteile sowie der gehobene Innenausbau. Sie beschäftigt 20 Mitarbeiter, betreibt zwei CNC-Maschinen und hat letztes Jahr eine neue Werkstatt bezogen. Als Konstruktionsprogramm für den Innenausbau setzt Pflug AutoCAD und als CAM-Modul Xilog Maestro von SCM ein. Die CAM-Lösung für die topgrafischen Landschaftsmodelle hat das Unternehmen selbst entwickelt und programmiert.

Daten von Nasa-Homepage

Die Topografiedaten hat sein Sohn Lukas von der Homepage der Nasa als Rohdaten heruntergeladen und daraus die Fräsprogramme generiert. Er hat Informatik und Mathematik studiert und ist nun Doktorand an der Universität Erlangen. Unterstützung kam auch vom Auftraggeber, der Color-Physics GmbH in Tübingen mit ihrem Geschäftsführer, dem inzwischen verstorbenen Tübinger Astrophysiker Prof. Dr. Hanns Ruder. Die Monddaten stammen vom Satelliten LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), die der Erde von verschiedenen Satelliten. Die Topografiekarte der Meeresböden beruht auf Echolotdaten. Lukas Pflug hat mit seinen Algorithmen die Daten auf die Form einer idealen Kugel umgerechnet und die Oberfläche wie bei einem Fußball in jeweils zwölf Fünf- und 20 Sechsecke unterteilt. Außerdem hat er die Höhe der Gebirge und die Tiefe der Meere um ein Vielfaches vergrößert, damit die Strukturen deutlicher zu erkennen sind. Für den Mond wählte er eine lineare zweifache und für die Erde eine nicht lineare Überhöhung. Für die jeweils 32 Segmente der Modelle hat Lukas Pflug CNC-Programme generiert, bei denen Kugelfräser in parallelen Bahnen die Oberfläche abfahren. Zum Schruppen wählte er einen großen und einen mittleren Kugelfräser, zum Schlichten einen ganz kleinen. Je Globus hat der Schlichtfräser einen Fräsweg von über 130 km zurückgelegt. Das Fräsen eines Segmentes dauerte mehrere Tage.

Obwohl die Fünf- und Sechseckelemente, aus denen sich die Globen zusammensetzen, vom Negativ zu entnehmen sind, entschloss sich Joachim Pflug, Positivmodelle zu fräsen. Die Berge und Höhenzüge sind feiner strukturiert als die Täler, die im Minimum den Durchmesser des Fräsers aufweisen müssen. Die Schreinerei ließ für jedes Segment einen Rohling in Modellbaukunststoff gießen, fräste daraus das Positivmodell, von dem sie dann mit Glasfasermatten und Epoxydharz einen Negativabdruck entnahm. Mithilfe dieses Negativabdrucks ließen sich dann mit Harz und Kohlefasermatten die Sandwichteile für die endgültigen Globen entnehmen.

Die Schreinerei Pflug besitzt inzwischen die Rechte an den für das Museum gefertigten Modellen von Erde und Mond sowie an den Abdrücken, sodass sie weitere Kopien vermarkten darf.

Ein erfolgreiches Zweijahresprojekt

Die Fotos sind in einer ehemaligen Turnhalle in Tübigen entstanden, wo Pflug die Globen zum Kolorieren montiert und mit Drehvorrichtung so aufgehängt hat, wie sie sich nach der Auslieferung im Museum präsentieren sollen.

»Für uns war das ein hochinteressanter und attraktiver Auftrag, mit dem wir uns mehr als zwei Jahre beschäftigt haben«, resümiert Joachim Pflug.

dds-Redakteur Georg Molinski besuchte die Schreinerei Pflug. Joachim Pflug und Volker Paasch zeigten ihm nicht nur, wie sie Mond und Erde reproduziert hatten, sondern begleiteten ihn in ihr damaliges Universum in der Turnhalle.

Steckbrief

Die Schreinerei Pflug beschäftigt 18 Mitarbeiter und befasst sich mit dem Möbel- und Innenausbau sowie mit Praxis-, Laden- und Büroeinrichtungen. Sie hat sich zum 3D-Spezialisten entwickelt und fertigt außerdem komplexe Bauteile für Industriebetriebe und topografische Landschaftsmodelle.