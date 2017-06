Das Natura Hartwachsöl aus dem Hause Oli Lacke ist die erste Öl-/Wachskombination auf dem Markt, die das ECARF-Siegel erhalten hat. Das Prüfsiegel zeichnet das Öl als Atemwegsallergie-freundliches Produkt aus.

Die Oli Lacke GmbH stellt das Öl aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen her. Dabei wird auf den Einsatz potenziell allergieauslösender Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen bewusst verzichtet.

Das Hartwachsöl ist eine oxidativ trocknende Öl-/Wachskombination. Das bedeutet, es trocknet in Verbindung mit Luftsauerstoff zu einem offenporigen und atmungsaktiven Oberflächenfilm aus. Aufgrund der diffusionsoffenen Eigenschaft kann das behandelte Holz Feuchtigkeit aus der Raumluft einlagern und bei Bedarf wieder an die Luft abgeben. Das verbessert spürbar das Raumklima und erhöht das Wohlbefinden des Menschen. Zugleich ist das ausgehärtete Material speichel- und schweißecht und unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze.

Das Hartwachsöl ist leicht und vielseitig zu verarbeiten. Es schützt nahezu alle Holzarten im Innenbereich – ob Möbel, Treppe oder Diele, ob Eiche, Kiefer oder Buche. Es lässt sich einfach mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole je nach Einsatzbereich in ein bis zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Selbst bei einmaligem Auftragen erzielt das Material eine gute Holzsättigung und eine gleichmäßige Oberfläche, die ohne Auspolieren etwas glänzender wirkt. Eine fühlbar natürliche, matte Oberfläche erreicht das Holz durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase. Das Hartwachsöl wird dabei tief in das Holz einmassiert.

Oli-Natura Hartwachsöl überzeugt im Fleckenresistenztest mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten. Zudem lässt sich die hartwachsölbehandelte Oberfläche im Gegensatz zu lackierten Flächen einfach überarbeiten. Die betreffende Stelle kann partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Das Ergebnis unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton und gibt der Oberfläche eine seidige Haptik.

