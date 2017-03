Helle Töne am Fenster gelten, laut VFF-Merkblatt, als nicht geeignet im Hinblick auf den UV-Schutz. Zobel hat deshalb die Zowo-tec 421 Lasur UV+ entwickelt: Sie enthält UV-Absorber und Radikalfänger, denn UV-Strahlung und Sauerstoff schädigen bewitterte Bauteile am meisten. Radikalische, oxidative Prozesse werden durch die Lasur minimiert. Sie kann sogar in klarer Form verwendet werden. Voraussetzung dafür ist eine farbgebende Grundierung im Beschichtungsaufbau. Auch pigmentiert lässt sich Zowo-tec 421 verwenden. Die Klassifizierung von Farbtönen wie Ahorn und Kiefer verändert sich durch den additiven UV-Schutz von »hell« nach »mittel« bzw. von »nicht geeignet« nach »geeignet«.

