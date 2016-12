Virtuelle Möbelentwicklung

Die Hochschule Rosenheim erweitert das »Labor für Möbeltechnik« um eine High-End-3D-Powerwall. Durch die neue Technik können Produktentwürfe im Maßstab 1:1 realitätsnah in stereoskopischer Darstellung betrachtet und bewertet werden.

Das labor für Möbeltechnik von Prof. Thorsten Ober an der Hochschule Rosenheim wurde um eine High-End-3D-Powerwall erweitert. Die stereoskopische Darstellung im Maßstab 1:1 führt zu einer echten 3D-Wahrnehmung des virtuellen Produktes. Mithilfe dieser Technologie kann die Anzahl von real gefertigten Prototypen bzw. deren Änderungen in der Praxis deutlich reduziert werden.

»Die Produktentwicklung unserer Branche muss den Schritt ins digitale Zeitalter mitmachen«, erklärt Prof. Thorsten Ober. Digitales Prototyping ist in anderen Branchen gewohnter Standard. Neue Technologien ermöglichen den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Am Point of Sale werden derartige Systeme bereits eingesetzt. In der Produktentwicklung ist die Anwendung solcher Virtual Reality(VR)-Systeme in der Möbelbranche noch selten. Im Möbelbau, Innenausbau oder auch im Holzbau, werden VR-Anwendungen in den nächsten Jahren insbesondere die Bereiche Design, Entwicklung und Vertrieb maßgeblich beeinflussen.

Die neue VR-Wall steht auch mittelständischen Unternehmen der Branche im Rahmen von Industrieprojekten, sowie F&E-Projekten zur Verfügung. Die neue Laborausstattung unterstützt dabei besonders die Möbelentwicklung und das Möbeldesign. Zunächst wird die Entwicklung einer einfachen Übertragung der Technik in die Branche mit Partnern aus der Möbel-, Holzwerkstoffbranche und der Zulieferindustrie angestrebt. Es müssen Schnittstellenprobleme behoben sowie die Bereitstellung geeigneten Datenmaterials (Mapping, Renderumgebung) weiterentwickelt werden.

Der optische Eindruck bei gerenderten Objekten auf einer Bildgröße von 5.30 x 2.25 m ist gewaltig. Das System schafft eine volle 4K Auflösung auch in 3D-Stereo. Neben der Powerwall arbeitet das Labor mit 3D-Brillen, sogenannten »3D head mounted displays«, um das Raumerlebnis zu intensivieren. -HN

Labor für Möbeltechnik

Das Labor hat den Fokus auf der Möbelkonstruktion und Möbelprüfung. Der Schwerpunkt des neuen Bereichs ist die durchgängige digitale Entwicklung als virtuelles Modell.