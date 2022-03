Hilft gegen Rücken

Die höhenverstellbaren Schreibtische von Linak bestehen aus einem elektromotorisch verstellbaren Untergestell und einer nach Kundenwunsch maßgefertigten Tischplatte vom Schreiner. Linak unterscheidet zwei Systeme: Kick & Click gibt es in der Version Fixed für Tische mit einer Breite von 1,20 m und Adjustable für Tischbreiten von 1 bis 2 m.

Der variable Desk Frame 2 ist vom Aufbau her intuitiver, hat aber stets das gleiche Design aus einer Quadratsäule (70/70) oder Rechtecksäule (50/80). Farben können dabei unterschiedliche gewählt werden. Desk Frame 2 gibt es in den Breiten von 1,20 bis 1,80 m. Sollte der Platz begrenzt sein, sind auch Einsäulentische möglich. Die Antriebe sind optional batteriebetrieben erhältlich, was lästige Kabel, die zur Stolperfalle werden, überflüssig macht.

Linak GmbH

63667 Nidda

Tel. +49 6043 96550

www.linak.de