Orgatec geht neue Wege

Auf der »Orgatec – New Visions of Work« heißt es vom 25. bis 29. Oktober 2022 in Köln: anfassen, ausprobieren und erleben. Erfolgreich realisierte New-Work-Lösungen zeigt die Sonderschau Inspired Hybrid Office. Dabei geht es um die Frage, wie eine Rückkehr ins Büro funktionieren kann und vor welchen Aufgaben und Möglichkeiten Unternehmen derzeit stehen.

Denn der Ort der täglichen Arbeit ist längst nicht mehr ausschließlich das Büro oder aber nur das Homeoffice, sondern kann von den Mitarbeitenden individuell und im Kontext der aktuellen Aufgabe gewählt werden. Daher muss sich die technische Ausstattung weiterentwickeln: Büros benötigen weniger Schreibtische, dafür aber mehr dynamische Arbeitsflächen und Begegnungsstätten sowie Kreativbereiche und Videotechnik für interaktives, gemeinsames Arbeiten.

