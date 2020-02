Venjakob bietet mit der automatischen Spritz-Lackieranlage Ven Spray One eine Maschine an, die auf die Bedürfnisse von Einstiegsanwendern ausgelegt ist. Sie kann als Ersatz oder als Ergänzung für den Handspritzstand verwendet werden. Der extragroße Touch-Bildschirm und die selbsterklärende Bedienoberfläche der Steuerung erleichtern die Handhabung der Technik. Die Ven Spray One ist ausgelegt auf den Einsatz von vier Spritzpistolen, sie verfügt über eine großvolumige Spritzkabine und langlebige, energieeffiziente LEDs. Um eine reproduzierbare Qualität zu erreichen, können Rezepte in der Anlagensteuerung hinterlegt werden.

Venjakob GmbH & Co. KG

28. Februar 2020