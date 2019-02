Die dds-Redaktion beauftragte drei junge Schreinerinnen die wichtigsten Hersteller von Elektrowerkzeugen auf der BAU 2019 zu besuchen.

Drei Mitarbeiterinnen von Obermeister Stefan Holzer von der Innung Allgäu gingen mit frischem und unverstellten Blick daran die Welt der führenden E-Werkzeughersteller unter die Lupe zu nehmen. Dieser dds-Messerundgang durch die E-Werkzeughalle beginnt bei Mafell aus Oberndorf am Neckar.

Vorstandschef Matthias Krauss selbst führte die jungen Kolleginnen in die neusten Produkte, wie der Akku-Kappschienensäge KSS 60 aber auch in jüngere Klassiker, wie dem kompakten Leichtgewicht KSS 40, ein. Auch durfte der kraftvolle Akkuschrauber der 10,8 V (12-V-Klasse) nicht fehlen.

Eine erste Auswahl der Bilder unseres Fotografen Erol Gurian.

