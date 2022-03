Türen und Trennwandverglasung aus einem Guss

Für das Mikado-Bürogebäude in Friedrichshafen lieferte Küffner extrem schlanke Aluminiumzargen passend zu Fassade und Fensterfronten in Schwarz eloxiert. Die mit den Zargen flächenbündig kombinierten Türblätter sind mit HPL-Schichtstoff-Oberfläche und Eiche-Massivholzkanten ausgestattet und durchgängig im gesamten Objekt verbaut. Die Türzarge der Serie Slimline Typ FZS mit Radien von 0,3 mm hat eine beidseitige Ansichtsbreite von lediglich 10 mm und bildet einen filigranen Rahmen um die Türdurchgänge. Als Besonderheit wurden die Zargen beidseitig gegenüber der Wandfläche um 10 mm vorstehend montiert, wodurch die massiven Aluminium-Fußleisten einen natürlichen Anschlag an der Zargensicke finden.

Zur Zonierung und Unterteilung der weiträumigen Arbeitsräume des Gebäudes dienen großformatige Innenverglasungen. Für die Festverglasungen hat Küffner ein neuartiges, universell einsetzbares Glasaufnahmeprofil inklusive Trockendichtungen entwickelt. Speziell für dieses Objekt wurde passend zu den Türzargen sowie zur Höhe der Fußleisten das Glasaufnahmesystem »GA60« aufgelegt. Das vielfältig einsetzbare Profil wird in allen Oberflächen eloxiert oder pulverbeschichtet angeboten und kann mit einer Ansichtshöhe von 60 mm mit Glasscheiben aus ESG oder VSG der Dicke 10 bis 16 mm kombiniert werden.

