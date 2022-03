Skandinavisch modern

Eclisse hat die Wohnungen eines 21-stöckigen Hochhauses im finnischen Tampere mit Schiebetürsystemen ausgestattet. Scandi-Style im Luxussegment, mit Türen »made in Italy«.

Das Hochhaus Luminary gilt in der finnischen Architekturszene als Vorzeigeprojekt. Vom höchsten Wohnhaus der Stadt Tampere blickt man hinab auf das geschäftige Treiben in den Straßen, während nur wenige hundert Meter entfernt der Blick auf die glitzernden Seen Näsijärvi, Pyhäjärvi und Roine und dunkelgrünen Pinienwälder fällt. Luminary steht für Wohnen im Luxussegment: höchste Verarbeitungsqualität – sowohl innen als auch außen – hatte bei der Ausstattung oberste Priorität. Alle 188 Apartments sollten lichtdurchflutet sein und ein Gefühl von Weite vermitteln.

So erhielten Fenster und Türen eine Schlüsselrolle im Gesamtkonzept. Viel Wert wurde auf Sichtachsen gelegt: Die Türen wurden so geplant, dass der Blick von jedem Raum aus in verschiedene Himmelsrichtungen schweifen kann.

Um dies optimal umzusetzen, fiel die Wahl der Architekten auf in der Wand laufende Schiebetüren »Unico« des italienischen Herstellers Eclisse. Die breite Auswahl an verfügbaren Modellen und Abmessungen war dabei eine besondere Hilfe. Entscheidend für das Planungsteam war, dass die Türblätter in der Wand verschwinden, der Raum wirkt aufgeräumt und gewinnt an Stellfläche.

Eclisse produziert seit 30 Jahren Schiebetürkästen für Trockenbau- und Massivwände im norditalienischen Treviso. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Verarbeitungsfreundlichkeit und eine große Auswahl an Zubehör aus.

