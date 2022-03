Im Industrie-Look

Das matt schwarze Schiebetürsystem Corvara von C. R. Laurence ist für Glastüren bis 80 kg geeignet. Zwei großformatige Rollen mit Speichen laufen auf einer rechteckig geformten Laufschiene. Corvara ist für 8 bis 12 mm dicke Glastüren ausgelegt und in Komplett-Sets mit 2 Meter oder 2,4 Meter Laufschiene erhältlich. Die Sets umfassen neben der Laufschiene zwei Laufwagen, fünf beziehungsweise sechs Wandhalterungen, zwei Stopper sowie eine Bodenführung. CRL bietet als Spezialist für alle Produkte rund ums Glas viele weitere Produkte im matt schwarzen Industrie-Design an, wie beispielsweise Raumtrennsysteme, Sprossen für Glas oder Beschläge für Drehtüren.

C. R. Laurence of Europe GmbH

Boschstraße 7

74360 Ilsfeld

Tel.: +49 7062 91593-0

www.crl.eu



Mehr zum Thema Schiebetürelemente