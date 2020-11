Schiebetürsystem Circular von Eclisse: Ein schwungvolles Statement

Mit dem geschwungenen Schiebetürsystem Circular macht Eclisse architektonische Highlights möglich. In repräsentativen öffentlichen Räumen oder auch im ausgefallenen Privatbau.

Wer beim Innenausbau auf der Suche nach einem besonderen Eyecatcher ist und das Außergewöhnliche liebt, wird beim Schiebetürsystem Circular vom Hersteller Eclisse fündig. Mit den geschwungenen Schiebetürkästen lassen sich bogenförmige Schiebetüren realisieren, die ein architektonisches Highlight setzen und eine spannende, neue Raumaufteilung möglich machen. Eclisse, in der Herstellung hochwertiger Innenwand-Schiebetürsysteme zu Hause, bietet mit Circular ein Modell an, das bis ins letzte Detail auf Maß gefertigt wird. Der bogenförmige Schiebetürkasten, der die Tür beim Öffnen in der Wandtasche verschwinden lässt, wird ganz nach Kundenwunsch im passenden Radius geliefert.

Ein Gleitwagen für jede Kurve

Dank seines umfassenden Know-hows hat Eclisse einen speziellen Gleitwagen mit zwei Rollen entwickelt, der sich an jeden beliebigen Krümmungsradius der gebogenen Laufschiene anpasst. Erhältlich für Trockenbau und Massivwände, ist das System für Schiebetüren mit einer Dicke von 40 mm und für die fertige Wandstärke von 12,5 cm ausgelegt. Darüber hinaus gestattet Circular Durchgangsbreiten bei einflügeligen Türlösungen von 120 cm, bei zweiflügeligen Türlösungen von 240 cm und Durchgangshöhen von 260 cm. Als Komplettanbieter liefert Eclisse alle Komponenten wie den Schiebetürkasten, die Zarge und das Türblatt aus einer Hand.

Montagefertige Anlieferung

Die Türblätter sind in Glas- und Holzausführungen erhältlich. Für die einfache und schnelle Montage auf der Baustelle wird der Schiebetürkasten montagefertig geliefert. Ein aufwendiges Zusammenbauen einzelner Teile entfällt damit. -HN