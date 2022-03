Holz und Keramik

Die Terrassengestaltung wird immer individueller und spiegelt den Stil des gesamten Hauses wider. Egal ob helles Holz mit grauen keramischen Platten oder dunkle Terrassendielen mit farblich harmonierenden Platten in Grafit – dank des neuen Cewo-Deck-Systems von Osmo lässt sich der persönliche Stil auch im Außenbereich realisieren. Durch den Materialmix können einzelne Bereiche der Terrasse hervorgehoben und optisch voneinander getrennt werden. Unter der Lounge-Ecke etwa bietet sich ein fußwarmer, Gemütlichkeit ausstrahlender Holzboden an, während der Grill optimal auf Fliesen zum Stehen kommt. Die Kombination von Holz und Keramikbelag schafft ein besonders modernes Terrassenambiente. Die Cewo-Deck Terrassenplatten sind »made in Germany«, UV- und frostbeständig und verfügen über eine hohe Rutschhemmung (R11/B). Sie sind beständig gegen Säuren und Streusalz und haben eine sehr hohe Bruchlast. Mit dem Cewo-Deck-System bietet Osmo ein umfangreiches Terrassensystem aus einer Hand.

