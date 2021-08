Digitale Schließtechnik von SimonsVoss: Richtung Zukunft

Mit dem Digital Cylinder AX startet SimonsVoss in ein neues Zeitalter digitaler Schließtechnik. Das System setzt Standards bei Leistungsumfang, Energieeffizienz und Sicherheit. Einfache Montage und verbesserter Nutzungskomfort runden das System ab und erfüllen die gestiegenen Anforderungen von Marktpartnern und Anwendern.

Ein neues Zeitalter der Schließtechnik beginnt für SimonsVoss mit dem Digital Cylinder AX. Das System erfüllt die erweiterten Anforderungen des Marktes und wird abgerundet durch verbesserte Montage- und Komforteigenschaften. »Technologische Basis des Zylinders ist die neue AX Systemplattform«, erläutert Oliver Brandmeier, Leiter Produktmanagement bei SimonsVoss. »Weitere Kernelemente sind die Weiterentwicklung bei der Betriebssicherheit und Stabilität, die Modulbauweise sowie die schnelle und effiziente Inbetriebnahme.«

Die AX-Plattform gewährleistet die zukunftssichere Kommunikation des Zylinders. Dazu zählen die bekannten Leseverfahren (aktiv, passiv, hybrid) in allen Varianten, die serienmäßige Bluetooth-Low- Energy-Schnittstelle (BLE), schnelle Erstprogrammierung und die Möglichkeit mobilen Nachprogrammierens per App über BLE. »Konkret bedeutet das eine Programmierung in wenigen Sekunden«, so der verantwortliche Produktmanager Tobias Lerzer. »Es lassen sich über die neue Service-App SmartSync aber auch Zutrittslisten auslesen oder Notöffnungen direkt über BLE vornehmen.« Die Plattform steht für besondere Sicherheit: Die Aktor-Elektronik mit integriertem Secure-Element befindet sich hinter dem Bohrschutzelement im Zylinderkern. Das Secure-Element speichert die verschlüsselten Systemdaten, ist integraler Teil der Authentifizierung und von außen nicht manipulierbar. Das auch bei anderen Produkten verwendete AX-Prinzip mit Leser im Außenbereich realisiert beim Digital Cylinder AX die optische und akustische Signalgebung und ermöglicht einen unkomplizierten Batteriewechsel. Die in Haptik und Ergonomie optimierten Knäufe des Zylinders lassen sich komfortabel bedienen.

