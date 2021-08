Restholz down under: Wie ein deutscher Tischler in Australien die Energiekosten dank Holzzerkleinerer im Griff hat

Ein ausgewanderter Tischler aus Deutschland baut in Australien Fenster und Türen nach europäischem Standard. Die Energiekosten seines Betriebs senkt er durch Restholzverwertung mit Maschinen des deutschen Betriebstechnik-Herstellers Weima.

Nachdem Tony Paarhammer und seine Frau Edith 1990 nach Australien ausgewandert waren, starteten sie ihr Unternehmen zunächst in der Garage. Statt Fenstern bauten sie damals noch Küchen und Möbel aus Holz. Doch als die Paarhammers ein neues Haus bauen wollten, stellten sie fest, dass es in Australien keinen Anbieter für Türen und Fenster im europäischen Stil gab. Eine Geschäftsidee war geboren. Tony hatte Erfahrung im Fensterbau, er nahm sein Glück in die Hand und produzierte Holztüren und -fenster. Das Unternehmen wuchs konstant, baute seine Kapazitäten aus und zog 2010 in die heutigen Fertigungshallen. Bereits im Umzugswagen mit dabei: ein WL 4 Holzzerkleinerer von Weima.

Die bewährte Maschine, kombiniert mit einer neuen TH 814 Brikettierpresse reduzierte die Abfallmenge des Betriebs um 95 Prozent. »Unser Restholz mussten wir zuvor für viel Geld auf einer Deponie entsorgen. Nun stellen wir unsere eigenen Briketts daraus her«, berichtet Tony Paarhammer. »Unsere Mischung aus Holzstaub, Hackschnitzeln und Sägespänen ist die ideale Mischung für hochfeste, kompakte Briketts.« Jede Woche produziert Paarhammer 4 t Briketts in verkaufbarer Qualität. Gleichzeitig spart er seit zehn Jahren die Deponiekosten für etwa 2000 m3 Holzabfälle pro Jahr ein. In weniger als fünf Jahren hatten sich die Investitionskosten amortisiert. Aber auch die Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb wurden verbessert, wie Paarhammer betont: »Wir sparen etwa ein ganzes Jahresgehalt ein, das wir früher für die manuelle Abfalllogistik ausgeben mussten, um ein sauberes und gut organisiertes Arbeitsumfeld zu haben.«

