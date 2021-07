Schiebetür mit schaltbarem Glas von Geze: Blickstopper

Für Raumtrenner in öffentlichen Gebäuden besteht die Herausforderung meist darin, dass sie zuverlässigen Hör- und Sichtschutz bieten sollen. Paravents, Falttüren oder mechanische Sichtschutzvorrichtungen schirmen dann aber auch das Tageslicht ab. Eine Verbindung aus Sichtschutz und Lichtdurchlässigkeit bieten dagegen Schiebetüren aus schaltbarem Glas.

Das Besondere daran: Ganzglassysteme wie die von Geze reagieren auf elektrische Impulse, sind also steuerbar. Per Knopfdruck verwandeln sie z. B. ein transparentes Büro in einen sichtgeschützten Konferenzraum. Mit Schiebetüren lässt sich nicht nur das Bedürfnis nach Diskretion und Tageslicht gleichzeitig umsetzen: Im transluzenten Milchglas-Modus kann die Wand auch als eine Art Multi-Tasking-Fläche genutzt werden. Sie eignet sich z. B. als Projektionsfläche für Beamer. Das integrierte Ganzglassystem (IGG) ist dabei pflegeleichter als Paneele oder Klebefolien, da sich die Glasfläche einfach reinigen lässt. Hochwertige Technik und Verarbeitung sichert IGG-Elementen eine lange Lebensdauer, ohne unansehnlich zu werden.

Typischerweise setzt Geze das Schaltbare Glas bei Schiebetüren in Kombination mit dem Antrieb Slimdrive ein. Er öffnet auch schwere Glastüren einfach und zuverlässig. Die Schaltung zwischen Klar- und Milchglas-Modus erfolgt hier über einen Taster. Der elektrische Impuls führt dazu, dass das Glas unmittelbar transluzent oder wieder transparent wird. Geze-Lösungen sind auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit geprüft und können auch im medizinischen Bereich eingesetzt werden. Auch wenn der Einsatz in automatisierten Türelementen mit Slimdrive-Antrieb besonders komfortabel ist, lässt sich schaltbares Glas auch in feststehenden Glaselementen einsetzen sowie in manuell zu bedienenden Türen und Schiebewänden. Außerdem eignet sich schaltbares Glas auch für Fenster, Glasfassaden, Glasdächer, Windfänge und Wintergärten.

Geze GmbH

71229 Leonberg

Tel.: (07152) 203-0, Fax: -310

www.geze.com

Mehr zu Schiebetüren und Raumteilern auf unserer Themenseite…