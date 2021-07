Die frei konfigurierbaren Format4-Breitbandschleifmaschinen überzeugen im industriellen Einsatz durch kundenspezifische Zusammenstellung der Aggregate.

Gezielt auf spezifische Anwendungen und das jeweilige Einsatzgebiet angepasst, können die Findustry-Breitbandschleifmaschinen der Premiummarke Format4 des österreichischen Herstellers von Holzbearbeitungsmaschinen Felder mit zwei, drei oder vier Schleifaggregaten ausgestattet werden – das Modell 1352 mit zwei, das Modell 1353 mit drei, und das Modell 1354 mit sogar vier Aggregaten. Welche das jeweils sind, kann der Tischler und Schreiner frei wählen, je nach den Aufgaben, die ihm von seiner Auftragsstruktur und seiner betrieblichen Spezialisierung vorgegeben werden.

Zur Verfügung stehen folgende Aggregate: Querschleifaggregat mit elektro-pneumatischem Schleifschuh und Chevronband, Kontaktwalzenaggregat, Kombinationsaggregat mit elektro-pneumatischem Schleifkissen, Superfinish-Aggregat zum Schleifen lackierter Werkstücke, Schleifkissenaggregat, Hobelwellenaggregat für hohe Zerspanleistung im ersten Bearbeitungsschritt, sowie diverse Lackpakete.

Durch den hohen Individualisierungsgrad der Maschinen ist eine Erfüllung aller Anforderungen hinsichtlich Oberflächenergebnis und Bearbeitungseffizienz gesichert.

Die klar strukturierte Touchscreensteuerung der Format4-Breitbandschleifmaschinen lässt sich intuitiv bedienen: Auf einem digitalen Display werden alle Maschinenfunktionen übersichtlich grafisch dargestellt. Die Durchlassstärke kann per Tastendruck vom Bedienfeld zehntelmillimetergenau eingestellt werden. Die automatische Dickenmessung erleichtert die Einstellung der Maschine auf die gewünschte Werkstückdicke. Das Werkstück kann ohne zusätzliche Messgeräte vermessen werden und die Dicke wird anschließend drahtlos an die Maschine übertragen. Die fixe Einlauftischhöhe von 900 mm für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten, ein Vakuumtisch, Rollentischverlängerungen auf der Ein- und Auslaufseite sowie optionale Druckschuhe an den Schleifaggregaten sorgen für Komfort und hervorragende Bearbeitungsbedingungen bei Werkstücken in jedem Format.

Auch Kundendienst und Wartung erfüllen hohe professionelle Ansprüche; Speziell ausgebildete Servicemitarbeiter sind mit einem fachkundigem Vor-Ort-Service flächendeckend für die Kunden im Einsatz. Wenn es besonders schnell gehen muss, bekommt der Anwender über eine zentrale Hotline unkompliziert Soforthilfe. Bei Fragen zur Anschaffung der Maschinen berät der Hersteller Interessenten online, telefonisch oder vor Ort in einer seiner über 270 Verkaufs- und Servicestellen weltweit.

Format4

A 6060 Hall in Tirol

Tel.: +43 (5223) 5850-0

www.format-4.com