Mit der Markteinführung des JustLaser Large Laser Cutters hat JustLaser einen neuen Meilenstein in der Laserbearbeitung in Österreich gesetzt. Für die großflächige Gravur von organischen Materialien, im Speziellen von Holz, Stein und Textilien, setzt die Lasermaschine aus Thalheim bei Wels neue Maßstäbe. Mehr als drei Mal so schnelle Bearbeitungszeiten

(3,8 m/Sek.) verglichen mit Branchenstandards bei gleichbleibender Gravurqualität über die komplette Fläche (von bis zu 3 x 2 Meter) bedeutet für den Anwender mehr als dreifache Produktivität bei besten Ergebnissen.

Erfahren Sie hier wie die Tischlerei Andexlinger mit dem Laser Cutter von JustLaser ihr Produktportfolio erweitert und ihre Kunden mit neuen, innovativen Oberflächen überrascht hat.

Video, Details und Verarbeitung auf www.justlaser.com



Quelle: JustLaser



