Der Mann und die Platte

Einen Helfer braucht Kevin Becker nicht mehr. Mit seinem »GeronneBoy« hantiert er riesige Platten wie ein Artist die Bälle im Zirkus.

Kevin Becker, Geschäftsführer beim Maschinengroßhändler Géronne in Gescher, führt den »GeronneBoy« vor. Dieser sieht aus wie ein Barhocker auf einem Schreibtischstuhlgestell. Erfunden und produziert hat ihn ein Tischler aus den Niederlanden.

Eine weiße, zwei mal ein Meter große Platte lehnt an der Wand. Kevin Becker schiebt den »GeronneBoy« vor die Platte, kippt diese nach vorne bis sie auf dem Sitz aufliegt, drückt das hochstehende Plattenende nach unten und schiebt die Platte bis zum Einlauf der Kantenanleimmaschine. Er tritt zurück und schaut zu, wie die Maschine arbeitet und der mitfahrende GeronneBoy das Werkstück stabil in der Waagerechten hält. Die Röllchenbahn für große Werkstücke musste er nicht herausziehen. Am Auslauf der Maschine nimmt Kevin Becker die unhandliche Platte entgegen, um die nächste Kante anzufahren.

Es funktioniert!

Video aus der Ausstellung des Großhändlers:

Praxisanwendung Im benachbarten Reken testet Markus Marx den »GeronneBoy« in seiner Tischlerei. Er lässt eine große Platte auf den Transporthelfer kippen, schneidet sie auf der Formatkreissäge zu, bekantet sie ringsherum und lehnt sie im Bankraum wieder an die Wand.

Auf dem kompletten Weg durch die Fertigung blieb die Platte nahezu ununterbrochen auf dem »GeronneBoy« liegen. Markus Marx brauchte weder einen Helfer, noch musste er schwer heben.

Video aus der Tischlerei Marx in Reken: