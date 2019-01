Wohnraumprofi gewinnt Parkettstar

Das Nürnberger Handwerksunternehmen Wohnraumprofi ist auf der Messe Domotex in Hannover mit dem Parkettstar in der Kategorie »Bester Internetauftritt im Handwerk« ausgezeichnet worden. Das Juryurteil: Wohnraumprofi präsentiert sich mit Humor und Esprit in Bild- und Textsprache. Die Auszeichnung gilt als Oscar der Branche und wird von der Fachzeitschrift ParkettMagazin seit 2012 an beispielhafte Unternehmen aus Handel und Handwerk verliehen.

Auf der Webseite www.wohnraumprofi.de gibt es kein langweiliges Marketing-Bla-Bla oder austauschbare Bildmotive aus Bilddatenbanken. Auf den ersten Blick wird klar, dass die Seite professionell gestaltet ist.

Geschäftsführerin Jutta Mackeldey sagt: »Ein Profi, der individuelle Produkte anbietet, tut gut daran, sich individuell zu präsentieren. Und dass diese Entscheidung nun prämiert wird, macht uns sehr stolz.« Mackeldey führt das Unternehmen seit 2007 gemeinsam mit Schreinermeister Manfred Kobras. Sie haben sich auf Böden (Parkett und Massivholz), Türen, Treppen und Innendesign bei Neubauten,Renovierungen und Modernisierungen von Wohn- und Geschäftsräumen spezialisiert.