Gute Stimmung bei Solarlux

Experten von Solarlux berichteten in kurzen Vorträgen über Produkte und Entwicklungen des Herstellers Foto: Solarlux GmbH

»Symphonie statt Solo« lautete in diesem Jahr das Motto der Konferenz, zu der die Solarlux GmbH ihre Partner alljährlich einlädt, um über neue Produktentwicklungen und Themen zu informieren. Rund 220 Fachhändler aus 12 europäischen Ländern waren der Einladung des Anbieters von Glas-Faltwänden, Wintergärten und Fassadenlösungen gefolgt.

Zu Beginn der Konferenz am 25. Januar auf dem Solarlux-Campus in Melle wurden die Teilnehmer mit einem Flashmob überrascht, an dem sich etwa 100 Solarlux-Mitarbeiter beteiligten. Diese Akustikeinlage stimmte auf das Motto ein, das sich dann wie ein roter Faden durch den Tag zog. Herbert und Stefan Holtgreife lieferten hierzu Impulsvorträge. Die Partner konnten dann, je nach eigenem Interesse, sieben Kurzvorträge aus insgesamt 56 Themen hören. Zahlreiche Vorträge wurden simultan ins Englische, Niederländische und Französische übersetzt. Ein musikalisches Rahmenprogramm begleitete die Veranstaltung bis zum Abend.