Zwei Tage für krisenstarke Tischler

Zusammenhalten, sich austauschen und gegenseitig inspirieren: Mit dem Treffpunkt Tischler in Bochum setzte der Fachverband Tischler NRW ein starkes Zeichen, sich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für das Gewerk gemeinsam zu stellen. Insgesamt über 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten am 15. und 16. September die Möglichkeit, in Vorträgen, Ausstellungen sowie Workshops Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen.

»Zweimal wurde der Treffpunkt Tischler in den vergangenen Jahren durch Corona ausgebremst«, sagt Dr. Johann Quatmann, Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW. »Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr so viele Besucherinnen und Besucher begrüßen durften.« Stark vertreten war dabei auch wieder der Tischlernachwuchs: Am zweiten Tag besuchten rund 800 angehende Tischler und Tischlerinnen die Veranstaltung im RuhrCongress Bochum.

Zusammenhalt in der Branche

Ob Fachkräftemangel, Klimawandel oder steigende Energiepreise – in Zeiten, die von zahlreichen Krisen und Unsicherheiten geprägt seien, sei es umso wichtiger als Branche zusammenzuhalten, betonte der Verbandsvorsitzende Thomas Klode in seiner Ansprache. In zwölf verschiedenen Workshops ging es um aktuelle Themen rund um Werkstatt, Büro und Montage. Sonderschauen, Impulsvorträge und Möglichkeiten zum Netzwerken unter Kollegen und Kolleginnen ergänzten das Programm.

Der Autor und Moderator Ralf Schmitt erläuterte, wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen offen bleiben für Veränderungsprozesse im Unternehmen. Er erklärte auch, wie eine Führungskraft ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren kann, neue Herausforderungen als Abenteuer anzunehmen. Ein spezielles Programm bot der Treffpunkt Tischler am 16. September für Auszubildende: In der Sonderausstellung Karriere konnten sie sich bei verschiedenen Institutionen – von der Gestaltungsakademie bis zur Meisterschule – über verschiedene Wege informieren, wie es nach der Ausbildung und der bestandenen Gesellenprüfung weitergehen kann.

Ein abwechslungsreiches Rahmen- und Abendprogramm rundete den Treffpunkt ab, zu dem auch die Verleihung des Alfred-Jacobi-Preises, des Innovationspreises für das nordrhein-westfälische Tischlerhandwerk, gehörte.