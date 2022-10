Basel statt Shanghai

Heute beginnen im schweizerischen Basel die WorldSkills Special Edition für die Bau- und Möbeltischler. Die Wettkämpfe dauern bis zum 14. Oktober an und finden im Rahmen der Fachmesse Holz auf dem Messeglände statt. Am letzten Messetag werden dann die Sieger geehrt.

Um perfekte Voraussetzungen für die jungen Holzbearbeiter zu schaffen, stellen die Felder Group und die HM-Spoerri AG als Leading Competition Partner die Wettkampf-Holzbearbeitungsmaschinen zur Verfügung. Hansjörg Felder, Geschäftsführer der Felder Group ist stolz, die Weltmeisterschaft der Berufe auch dieses Mal wieder unterstützen zu können. »Ein Wettkampf beflügelt und wir werden sicher wieder Spitzenleistungen sehen und erleben.«

Die ursprünglich in Shanghai geplante Berufsweltmeisterschaften mussten aufgrund der laufenden Pandemieprävention und Kontrollbeschränkungen in China zunächst von 2021 auf 2022 verschoben werden. Im Mai 2022 folgte dann die endgültige Absage für die Wettkämpfe in Shanghai. Als Ersatz finden nun im Zeitraum September bis November in 15 Austragungsländern WorldSkills-Wettbewerbe statt.