Showtruck von Maco auf Europatournee

Der Salzburger Hersteller von Beschlagstechnik Maco hat Ende September eine zehnmonatige Europatournee mit einem speziell designten Showtruck gestartet. Der Truck hat die Neuheiten und Bestseller an Bord und fährt durch insgesamt 20 Länder. Die Route beginnt in der Slowakei und Polen. Danach wird der Showtruck, der auf 65 qm Ausstellungsfläche Produkt-Highlights aus den Bereichen Tür, Fenster und Schiebeelemente zeigt, in Tschechien, Italien, Spanien und Frankreich Halt machen. Mehr als 80 Stopps sind als Ersatzprogramm für gestrichenen Auftritt auf der Fensterbau Frontale geplant. Die Tour endet im Juni 2023 mit mehreren Stopps in Deutschland.

»Wir untermauern mit der Maco Innovation Tour unsere Innovationsführerschaft und Kundennähe. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit Geschäftspartnern und Interessenten – und das ‚coronasicher‘. In Kleingruppen können diese unsere Produkte, Services und Systeme live erleben und sich im Showtruck von der unvergleichlichen Haptik, Optik und Bedienung unserer Neuheiten überzeugen – und das ohne lange Anreise gleich in ihrer Nähe«, bringt Klaus Bichler die Vorzüge der Roadshow auf den Punkt. Neben der Besichtigung des Trucks erwartet Besucher zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Der genaue Tourplan ist unter www.maco.eu/ontour abrufbar. Dort können sich Interessierte auch bereits kostenlos für die ersten Stopps registrieren.