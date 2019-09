Vier Newcomer gewinnen Wildcards für IHM 2020

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) holt vier der besten Newcomer auf die Messe im kommenden Jahr. Dort werden sie ihre Innovationen erstmals einem breiten Fachpublikum präsentieren.

Das Haus des Handwerks in Berlin war Anfang September Schauplatz der Startup-Night für die Handwerksbranche: 35 Start-ups pitchten ihre kreativen Ideen für das Handwerk vor einer fachkundigen Jury. Der Fokus dabei: digitale Lösungen für Handwerksbetriebe.

Vier Ideen überzeugten das Gremium schließlich so sehr, dass kurzerhand anstatt der ursprünglich drei Wildcards vier Messeteilnahmen vergeben wurden. Mit ihren zukunftsfähigen Lösungen und neuartigen Ideen gewannen die Bewerber »Die Meisterwerk App« mit einer App zur digitalen Auftragsplanung für Handwerks-Unternehmen, die Plattform »LokalesHandwerk.de«, die digitale Schnittstellen zu Innungsbetrieben bietet. Die anderen beiden Wildcards gingen an die Mobility-Dienstleister »Citkar« und »ONO«, die sich auf die Bedürfnisse von Handwerkern spezialisiert haben und mit ihren neuartigen Lastenrädern die städtische Mobilität revolutionieren wollen.

»Die Internationale Handwerksmesse ist die Netzwerkplattform des Handwerks«, sagt Cornelia Lutz, Projektleiterin der IHM und Jurymitglied der Startup-Night 2019 in Berlin. »Auf der IHM wird die Zukunft gemacht, deshalb freuen wir uns ganz besonders, in diesem einmaligen Rahmen auch 2020 wieder Newcomer aus oder für die Branche willkommen zu heißen«, so Lutz weiter.

Die nächste IHM findet vom 11. bis 15. März 2020 auf dem Messegelände in München statt.

17. September 2019