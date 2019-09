Fischer eröffnet Center in Abu Dhabi

Mit der Eröffnung des Fischer-Centers in Abu Dhabi unterstreicht der deutsche Hersteller für Befestigungssysteme seine langfristigen Ambitionen in der arabischen Region und in Afrika. Die Landesgesellschaft Fischer MEA ist seit vielen Jahren mit Außenstellen in Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Kuwait, Oman, Äthiopien, Kenia, Tansania und Pakistan aktiv und beliefert lokale Großhändler mit Systemen aus dem Zentrallager in Dubai.

Neben dem Showroom, in dem Besucher die Leistungsfähigkeit der Befestigungssysteme erleben können, besitzt das Befestigungszentrum eine große Verkaufsfläche mit umfassendem Dübel- und Ankersortiment. Dort helfen Experten bei der Auswahl des richtigen Systems für jeden Anwendungsfall – sowohl Heimwerkern als auch Bauherren, Planern, Statikern und Architekten.

Großaufträge können ebenfalls direkt über das Center vereinbart werden. Die Lieferung direkt aus dem zentralen Lager in Dubai bis zur Türschwelle des Kunden erfolgt spätestens zum Folgetag.

18. September 2019