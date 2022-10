Verbundgruppe trifft Handelsprofis

Im September war die Arbeitsgruppe »Branchendialog Handwerk im Verbund« des Mittelstandverbundes ZGV bei der Meisterteam-Verbundgruppe in Hamburg zu Gast. »Erfahrungs- und Gedankenaustausch führt oft zu neuen qualitativ besseren Lösungsansätzen«, so Jörg Glaser, Geschäftsführer des Mittelstandsverbundes.

So befassten sich die Vertreter vom FHR Fachhandelsring (Raumausstattung/Bodenbelag), von Expert (Elektrohausgeräte/Elektronik), von MZE (Möbel/Küchen), von GFT (Telekommunikation) und Meisterteam (Ausbauhandwerk) mit Themen, die für die Zukunft entscheidend sein werden.

Für Markus Hettwer von Unite Network SE Leipzig ist klar, dass auch Verbundgruppen als Einkaufprofis noch weitere Vorteile durch Digitalisierung von Prozessen in der Beschaffung erreichen und dann an ihre Mitglieder weitergeben können. Die mittelständischen Mitgliedsbetriebe, oft kleine und Familienbetriebe, der Einkaufsverbände aus Handwerk und Handel sind auf bezahlbare Energieträger angewiesen. Unter dem Stichwort »Energiebündelung« wollen die Verbundgruppen nun größere Mengen an Energie zusammenfassen und damit längerfristig kalkulierbare Energiepreise erreichen als sonst beim Einkauf am Spotmarkt üblich. Dabei unterstützt die Verbundgruppen die Meistro Energie GmbH, die sich im Mittelstandsverbund um die Energiebeschaffung kümmert.

Eindrucksvoll präsentierte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Wolter die Soetebeer Metallbau GmbH in Adendorf bei Lüneburg. Das bereits 1913 als Huf- und Wagenschmiede gegründete Unternehmen wird in der vierten Generation von den Brüdern Michael und Raimund Wolter geführt. Heute plant, projektiert, produziert und montiert das Unternehmen Fenster-, Türen-, Fassaden, rahmenlose Schiebeelemente und Brandschutz-Elemente aus Aluminium.

Der Branchendialog wird fortgesetzt. Nächstes Mal treffen sich die Verbundgruppen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch beim MZE Möbel-Zentral-Einkauf in Neufahrn bei München.