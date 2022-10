Cyncly übernimmt Mozaik-Software

Cyncly, ein Anbieter von End-to-End-Software- und Content-Lösungen für die Möbel- und Baubranche, hat die Übernahme von Mozaik Software, einem Softwareanbieter auf dem Markt für maßgefertigte Schränke, abgeschlossen. Mozaik bietet Lösungen an, die auf die Bedürfnisse von Schreinereien zugeschnitten sind und das Erstellen von Schränken, Garderoben und Verkleidungen ermöglichen. Die Produktpalette deckt den gesamten Prozess vom Entwurf bis zur Fertigung ab und ist für CNC-Maschinen verwendbar.

Das Team von Mozaik verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Möbelindustrie und hat Lösungen entwickelt, die sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren und einfach zu handhaben sind. Dies hat zu einer starken Markentreue und einem konstant hohen Wachstum geführt. Die Übernahme erweitert Cynclys globale Präsenz in der Möbel- und Baubranche, indem sie unser bestehendes Lösungsangebot in den Bereichen Küche, Bad und Möbelherstellung ergänzt und eine starke Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt für maßgefertigte Schränke etabliert.

Als Teil von Cyncly wird Mozaik von einer globalen Plattform profitieren, die den Kundenservice, die Vermarktung sowie Forschung und Entwicklung umfasst. »Wir haben uns dem Cyncly-Team angeschlossen, um Mozaik zum Nutzen unserer Kunden und der Industrie weiter auszubauen und zu entwickeln. Wir sehen einen enormen Wert darin, Teil dieses weltweit führenden Unternehmens zu sein und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft«, sagt Roger D. Taylor, Präsident von Mozaik.