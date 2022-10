Volle Halle in Holzbronn

Zurück zu alten Gewohnheiten und Lösungen live erleben; bei Homag in Holzbronn war das im September wieder möglich wie bereits seit über 30 Jahren. Zum Homag Treff 2022 reisten über 1.000 Besucher aus rund 40 Ländern an. Neben Werksbesichtigungen lernten die Teilnehmer bei Maschinenvorführungen die aktuellen Produkte kennen. Auch der persönliche Austausch kam während des Messeprogramms nicht zu kurz. Fragen und Anliegen konnten direkt mit den Experten vor Ort besprochen werden. Weitere wertvolle Informationen zu unterschiedlichen Themen gab es bei verschiedenen Fachvorträgen.

Auf über 2.000 m2 Standfläche präsentierte das Unternehmen Lösungen für eine effiziente Produktion, die sowohl eine automatisierte Möbelproduktion als auch die Fertigung einzelner Bauelemente ermöglichen. Durch den Einsatz von Apps und digitalen Assistenten für die digitale Fertigungsorganisation können Hürden im Arbeitsalltag einfach umgangen und mit dem Serviceangebot Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Maschinen gesteigert werden.

Verschnitt optimieren – Output vergrößern

Zu den Highlights zählte das vertikale CNC-Bearbeitungszentrum Drillteq V-310. Mit einer Größe von 11 m2 bietet es mit seiner Auswahl von bis zu 45 Bohrspindeln zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten auf kleinem Raum. Auch das CNC-Portalbearbeitungszentrum Centateq N-510 zeigte seine Performance. Sein Nesting-Konzept bietet eine individuelle Automatisierung mit 5-Achs-Bearbeitung für den handwerklichen Einstieg bis hin zu industriellen Anforderungen. Plattenförmige Werkstoffe können verschnittoptimiert aufgeteilt und bearbeitet werden. Bei der neuen Nesting-Reihe wurde der Fokus auf ein verbessertes Handling und eine Erhöhung des Outputs gelegt.

An der Sawteq B-300|B-400 flexTec wurde eine Produktionssimulation vorgeführt. Auf Basis von betriebseigenen Stücklisten und aktuellen Kunden-Produktionsdaten entstand so ein Eindruck wie der Produktionsalltag mit der Sawteq-Lösung aussehen könnte. Die Produktionsvorschau erfolgt optimiert auf den automatisierten Zuschnitt oder auf die maximale Leistung. Das schafft Transparenz über Produktionszeiten inklusive möglicher Geisterschichten, die notwendigen Bedienerzeiten, den Teileoutput pro Schicht und die erzeugten Stapel.

Software gewinnt an Bedeutung

Das Interesse an digitalen Lösungen für die Holzbearbeitung war auf dem Treff ersichtlich. Neben der digitalen Auftragsmappe, dem ProductionManager und der Bedienersoftware WoodCommander 5 mit 3D-Werkstücksimulation wurde auch das Nesting Production Set vorgestellt. Die im Set enthaltenen Anwendungen ermöglichen eine automatisierte Berechnung von Nestingplänen neben einer Identifizierung der Bauteile durch Etiketten, auch wenn kein Drucker an der Maschine verfügbar ist. Das Nesting Production Set ist flexibel einsetzbar in Verbindung mit Nestingmaschinen jeder Baureihe.

Nach dem Treff in Holzbronn freut man sich bei Homag bereits jetzt auf das nächsten Live-Events: Der Weinmann Treff findet am 16. Und 17. November 2022 in St. Johann-Lonsingen statt. Vom 16. bis zum 18. November lädt Homag zudem auch in Herzebrock zum Treffen mit Kunden und Interessenten ein.