Mit der Lauschwerkstatt hat der Fachverband Tischler NRW nun seinen ersten eigenen Podcast auf den Weg gebracht. Moderiert wird der Podcast von Julian Grundhöfer, der nicht nur betriebswirtschaftlicher Berater des Fachverbandes, sondern auch selbst leidenschaftlicher Hörer von diversen Podcasts ist. In jeder Folge wirft er gemeinsam mit seinen Gästen einen Blick auf das Tischlerhandwerk und auf alles, was damit zu tun hat – von informativ bis unterhaltsam, von kurios bis wissenswert. Branchenspezialisten, Betriebsinhaberinnen, Unternehmer, Ausbilder, Holzfachfrauen, Werkzeugexperten und viele mehr: Sie alle sollen in der Lauschwerkstatt zu Wort kommen.

In der ersten Folge spricht Julian Grundhöfer mit Dr. Johann Quatmann, dem Hauptgeschäftsführer von Tischler NRW, unter anderem über die Corona-Krise, die Kreativität der Tischlerbetriebe in dieser Zeit und über die anstehenden Herausforderungen. Außerdem erfahren die Hörerinnen und Hörer in der Lauschwerkstatt auch immer einige persönliche Geschichten und Anekdoten über die Gäste.

Geplant ist derzeit monatlich eine neue Folge. Zu hören ist die Lauschwerkstatt bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und auf der Homepage des Fachverbandes unter www.tischler.nrw/lauschwerkstatt.