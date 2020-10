Häfele baut am Stammsitz in Nagold Nagold sein Versandzentrum weiter aus: Im Nagolder Industriegebiet entsteht derzeit das vierte Hochregallager mit angeschlossenem Wareneingangsgebäude. Es bietet Platz für über 15.000 weitere Europaletten und erweitert die Gesamtkapazität auf 65.000.

Unternehmensleiterin Sibylle Thierer begründete die Investition in zweistelliger Millionenhöhe mit den steigenden Anforderungen der Kunden in aller Welt an Schnelligkeit, Flexibilität, Effizienz, Sortimente und Serviceangebote: »Wir brauchen mehr Platz für neue Dienstleistungen und neue Sortimente und wir wollen unsere Lieferzeiten noch weiter reduzieren.«

Ein ehrgeiziges Vorhaben, wenn man bedenkt, dass heute in Deutschland bei Häfele bis 16 Uhr bestellte, als Paket versendbare Ware schon am nächsten Tag den Kunden erreicht. Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass angesichts des Dauerstaus im Verkehr rund um Stuttgart solche Ziele nur mit einem zweiten Lager im Norden Deutschlands erreicht werden konnten. Seit Oktober 2019 gibt es in Lehrte bei Hannover dieses zweite Häfele Versandzentrum in Deutschland.

Sibylle Thierer nennt das aktuelle Engagement in schwierigen Zeiten eine mutige und weitsichtige Investition in zukünftiges Wachstum: »Damit soll es uns gelingen, unsere Geschäftspartner in aller Welt jeden Tag aufs Neue für Technologie- und Logistik-Exzellenz zu begeistern«, sagt die Unternehmensleiterin.