Biesse Inside: aus eins mach drei

Noch bis 30. Oktober findet beim italienischen Maschinenhersteller Biesse das Event „Inside In Action“ statt. Auf dem Campus in Pesaro und auf inside.biessegroup.com/ stellt die Biesse Group in den Formaten „Live“, „Next“ und „Play“ ihre neuesten Lösungen für die Verarbeitung von Holz, modernen Werkstoffen, Glas und Stein vor.

Bis 30. Oktober läuft in Pesaro das traditionelle Live-Event Inside Live. Die Showrooms von Biesse und Intermac in Pesaro öffnen ihre Türen, vollkommen sicher: Mehr als 40 Maschinen, Produkte und digitale Dienstleistungen gilt es zu entdecken, und zwar unter garantierter, umfassender Einhaltung des Protokolls zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Kunden, Mitarbeiter und Arbeitsorte. Durch ein eigenes online verfügbares Reservierungssystem ausschließlich für das Event können die Kunden ihren Besuch selbständig auf Basis der täglichen Verfügbarkeit unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen buchen.

Inisde Next ist eine virtuelle Tech-Show, auf der technologische Innovationen präsentiert werden. Im Scheinwerferlicht von Inside Next stehen am 15. und 16. Oktober die neuen Technologien für die Bearbeitung von Holz und modernen Werkstoffen und am 22. und 23. Oktober dann live vorgeführte Lösungen für die Bearbeitung von Glas und Stein..

Unter dem Begriff Inside Play schließlich findet vom 26. bis 30. Oktober eine Reihe von mehr als 40 Schulungs-Webinaren und Live-Demos statt, die auf der virtuellen Plattform in jedem Teil der Welt und in den wichtigsten verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen. Biesse-Experten stehen den Kunden zur Verfügung, um die Lösungen zu präsentieren: über einen virtuellen Chat können die Kunden ihre Fragen stellen, sodass eine Interaktion in Echtzeit erfolgt. Darüber hinaus können die Kunden die Webinare auch später On-Demand auf der Plattform Digital Arena ansehen. Um daraus ein Event zu machen, dem keinerlei Grenzen gesetzt sind, werden die Webinare alle Tochtergesellschaften weltweit mit einbeziehen.

Alle Infos: inside.biessegroup.com/