Mehr als 150 Betriebe und Innungen in Bayern haben sich am Tag des Schreiners und zu vielen anderen Anlässen gemeinsam mit ihren Kunden zugunsten der großen Benefizaktion für Kindern in Not engagiert und so eine Spendensumme von insgesamt 63.000 Euro eingesammelt. Die Summe wurde im Rahmen der großen Sternstunden-Gala am 13. Dezember live im Bayerischen Fernsehen übergeben.

Dr. Christian Wenzler, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Schreinerhandwerk Bayern freut sich über das großartige Ergebnis: »Wir danken allen Innungsschreinern und deren Kunden, die mit ihrer Unterstützung diese überwältigende Spendensumme ermöglicht haben.«

Am bayernweiten Tag des Schreiners aber auch in den Wochen danach wurden Verlosungen, Konzerte und Bastelaktionen veranstaltet – und überall wurde kräftig gespendet. Die gesammelten Beträge wurden von vielen Betrieben noch großzügig aufgestockt. So kamen insgesamt 63.000 Euro zusammen.

Mit der Benefizaktion unterstützt der Bayerische Rundfunk seit vielen Jahren Kinder in Not und die bayerischen Innungsschreiner helfen mit.

27. Dezember 2019