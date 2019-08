Software-Trends zum Anfassen

DPS Business Solutions und Datatronic, beides Reseller der Softwarelösung Sage, laden Geschäftsführer, IT-Mitarbeiter und Anwender ein, sich ein Bild der Neuerungen der aktuellen Produkte sowie der Trends im Software-Bereich zu machen. Die Info-Veranstaltungen sind als Hausmessen unter dem Motto »Software zum Anfassen« angelegt und finden an drei Standorten statt: am 13. September in Leipzig und in Worms und am 20. September in Nürnberg. Geboten werden Fachvorträge von Spezialisten zu Themen wie Führungskultur im digitalen Wandel, Geschäftsprozessoptimierung, Fachkräftegewinnung, Prozessoptimierung, Compliance in der Rechnungsvorbereitung und mehr.

Interessierte können sich unter www.dps-bs.de/unternehmen/software-zum-anfassen.html und unter www.datatronic.de/unternehmen/software-zum-anfassen.html anmelden.

Die DPS wurde 1997 gegründet. Sie vertreibt die Sage-Branchenlösung für Handwerker im DACH-Gebiet sowie die ERP Software RPS im deutschsprachigen Raum. Neben Produkten von Solidworks hat DPS die CAM-Produkte von SolidCAM im Portfolio. Hinzu kommen eigene Module und Lösungen.

27. August 2019