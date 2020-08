Seminare für Fensterbauer von Tischler Nord

Bei Tischler Nord beginnt der Seminarherbst in Hannover mit der »Turnusmäßigen Fortbildung zur Nachrüstung von Fenstern, Türen und sonstigen Gebäudeöffnungen« am 1. Oktober 2020. Von 9 bis 17 Uhr stehen aktuelle Normen einbruchhemmender Abschlüsse und Nachrüstung, Neuheiten im Bereich der Elemente und Nachrüstprodukte für die Einbruchhemmung, die Beschlagauswahl sowie aktuelle Einbruchsinfos der Polizei auf dem Programm.

Am 2. Oktober folgt die »Schulung für im Falz verdeckt liegende Beschläge nach DIN 18104–2«. Hier geht es neben Grundlagen der sicherheitstechnischen Nachrüstung um die Auftragserfassung in Theorie und Praxis. Im Praxisteil steht die Nachrüstung »Titan Safety Plus« am Kunststoff- sowie am Holzfenster auf dem Programm.

Infos und Anmeldung unter www.haus-der-bauwirtschaft.de

