55. Bausachverständigentag: Webinar zu Feuchteschäden

Der 55. Bausachverständigentag findet am 2. Oktober 2020 erstmals als Online-Event statt und steht thematisch ganz im Zeichen von Feuchteschäden. Ursachen dafür liegen sowohl in der Planung als auch in der Ausführung von Abdichtung. Bausachverständige und Experten stellen die neuesten Erkenntnisse vor und zeigen an Praxisbeispielen Schwachstellen und Ursachen auf. Wie diese behoben werden können bzw. wie ihnen vorgebeugt werden kann, steht ebenfalls auf dem Proggramm. Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Neuerungen im neuen GEG Gebäudeenergiegesetz und das abschließende Rechts-Update.

Infos und Anmeldung unter www.xing-events.com/bst2020.html

