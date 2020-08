Die Biesse-Gruppe zeigt vom 5. bis 30. Oktober 2020 alle Neuheiten für die Bearbeitung von Holz, modernen Werkstoffen, Glas und Stein von Biesse, Intermac und Diamut auf dem beliebten Branchentreff »Inside in Action« erstmals als Hybrid-Veranstaltung live im Unternehmenscampus in Pesaro und digital über die Online-Plattform »Digital Arena«. Damit können sich Kunden live auf dem Campus in Pesaro oder digital über die Online-Plattformüber die technologischen Entwicklungen, Softwareneuheiten und Schulungesinitativen informieren.

»Inside Live«, Inside Next«, »Inside Play«

Die Hybridveranstaltung gliedert sich in die drei Formate »Inside Live«, Inside Next« und »Inside Play«.

»Inside Live« zeigt in Pesaro vom 5. bis 30. Oktober in den beiden Showrooms »Wood & Advanced Materials« und »Glass & Stone« auf 5.000 m² über 40 Maschinen, Software und digitale Services für Großbetriebe mit hohen Produktionsvolumen, für individuelle Unternehmenslösungen sowie für kleine Betrieben, die sich in regelrechte Smart Factories transformieren können.

Die Tech-Show »Inside Next« zeigt am 15. und 16. Oktober die neuen Technologien für die Bearbeitung von Holz und modernen Materialien, und am 22. und 23. Oktober dann die live vorgeführten Lösungen für die Bearbeitung von Glas und Stein.

»Inside Play« rundet als Online-Event vom 26. bis 30. Oktober den Biesse-Branchentreff mit Schulungs-Webinaren, Live-Talks und Live-Demos über die Online-Plattform »Digital Arena« interaktiv ab: Nutzer können den Fachleuten Fragen stellen, die ihrerseits in Echtzeit antworten. Um daraus ein Event zu machen, dem keinerlei Grenzen gesetzt sind, werden die Webinare alle Tochtergesellschaften weltweit mit einbeziehen. Damit soll den Kunden eine Teilnahme an Live-Webinaren ermöglicht werden, die in den wichtigsten lokalen Sprachen zur Verfügung stehen. Alle Infos können über die virtuelle PLattform auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut on Demand angesehen werden.