Fensterbau Frontale: Rohstoffkrise zwingt Schüco zur Messeabsage

Schüco Polymer Technologies hat ihre Teilnahme an der Fensterbau Frontale im kommenden Jahr in Nürnberg abgesagt. Als Grund für die Messeabsage gibt das Unternehmen die anhaltende Rohstoff-Versorgungskrise an, weshalb man sich im Sinne der Partnerbetriebe ganz auf die eigenen Kernthemen konzentrieren müsse.

»Eine monatelange Bindung von Kapazitäten zur Vorbereitung einer Messe wäre derzeit nicht zielführend«, erklärt Markus Herbst, Sprecher der Geschäftsleitung.

Das gesamte Team in Weißenfels arbeite mit Hochdruck daran, mögliche Beeinträchtigungen der Geschäfte für die Partnerbetriebe gering zu halten, heißt es in der Begründung weiter.

Bereits in den vergangenen Monaten wurde in neue Extrusions- und Kaschieranlagen sowie Hochleistungswerkzeuge für die Kunststoff-Profilfertigung investiert. Diese Maßnahmen werden weiter fortgeführt mit dem Ziel, die Produktionskapazitäten am Standort Weißenfels signifikant zu erhöhen.

Darüber hinaus wurde kürzlich der Logistikbereich um 10.000 Quadratmeter Freifläche und 6.000 Quadratmeter Hallenfläche erweitert, was die logistischen Prozesse optimiert und zudem für mehr Flexibilität bei der Bevorratung sorgt.

Die Innovationen, die auf der Messe 2022 präsentiert werden sollten, werden den Geschäftspartnern von Schüco zum passenden Zeitpunkt in alternativen Formaten persönlich und digital vorgestellt. Momentan sieht das Unternehmen vor, bei der Fensterbau Frontale im Jahr 2024 wieder als Aussteller vertreten zu sein.

