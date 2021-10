Homag Treff: Hausmessen in Holzbronn und Herzebrock

An den Standorten Holzbronn und Herzebrock finden in diesem Herbst wieder Hausmessen der Homag Group statt. Vom 25. Oktober bis zum 5. November empfängt der »Homag Treff« in Holzbronn täglich von 9 bis 17 Uhr Kunden und Interessierte. Auf dem Programm stehen Maschinenvorführungen und Fachvorträge. Schwerpunkt sind dabei die Bereiche Lager, Säge, Kante und CNC. Entlang der Prozesskette präsentieren die Maschinenbauer neue Technologie, Produktionszellen und Branchenlösungen, neben Kundenlösungen für das Handwerk.

Software, Apps und Assistenzsysteme, die den Arbeits-Alltag erleichtern sollen, bilden ein weiteres wichtiges Thema auf den Messen. Vorgestellt wird unter anderem auch das werkstattorientierte Programmiersystem »WoodWop« in der Version 8 mit neuen Funktionen.

Der Treff im »CompetenceCenter« von Homag in Herzebrock findet vom 17. bis 19. November statt. An allen drei Tagen wird ein Fachvortrag über »Klassische Servicekonzepte für Handwerk und Mittelstand« gehalten.

Grundlage für die Durchführung der Homag Treffs 2021 ist ein detailliertes Hygiene- und Sicherheitskonzept, welches die zum Messedatum geltenden Schutzverordnungen und Auflagen umsetzt und den Schutz aller Teilnehmer gewährleistet. Anmeldungen für Einzelpersonen und Besuchergruppe sind online möglich unter www.homag.com/treff

