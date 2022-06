Rehau verkauft sein Russland-Geschäft

Die Rehau Group wird ihr Geschäft in Russland an das dortige Management verkaufen und zieht sich damit komplett aus dem Land zurück. Ein entsprechender Vorvertrag wurde jetzt von beiden Seiten unterzeichnet. Bereits am 4. März hatte sich das Rehau-Management dazu entschieden, das Geschäft in Russland kontrolliert herunterzufahren. Die Entwicklung der vergangenen Wochen habe weitergehende Entscheidungen unumgänglich gemacht.