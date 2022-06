Profitabel und innovativ

Der Hersteller von Beschichtungstechnik J. Wagner GmbH mit Sitz in Markdorf präsentiert sich im Jahr seines 75-jährigen Bestehens in guter Verfassung. Als Teil der Wagner-Gruppe hat man im Geschäftsjahr 2021/22, das am 31. Januar endete, maßgeblich zu einem profitablen Wachstum beigetragen. Der Umsatz der Gruppe lag bei über 500 Millionen Euro.

»Als die Corona-Pandemie die Welt erschüttert hat, waren wir dank unserer Strategie für die Herausforderungen gut gerüstet . Wir haben uns sehr schnell an die durch die Pandemie ausgelösten Veränderungen bei den Interaktionen mit Kunden und Partnern wie auch innerhalb unserer gesamten Organisation angepasst«, erklärt Dr. Bruno Niemeyer, CEO der Wagner-Gruppe und Vorsitzender der Geschäftsführung der J. Wagner GmbH. In der Division Decorative Finishing ist das Unternehmen beispielsweise mit Online-Demo-Shows für professionelle Maler ein digitaler Vorreiter in der Branche. Die Demo-Shows werden direkt aus der eigenen Academy in Markdorf live gestreamt.

Von Oberfläche zur Hautpflege

Innovationen sind auch die Basis für den Einstieg des Maschinenbauunternehmens in ein neues Geschäftsfeld in der Kosmetik-Industrie. Mit in der Industriebeschichtung erworbenen Expertise wurde ein Hautpflege-Sprühgerät auf Ionenbasis entwickelt, das nun als »Ioniq One« von einem eigens gegründeten Start-up in den Markt eingeführt wird.

Ein Wermutstropfen im kontinuierlichen Aufwärtstrend der letzten Jahre bilden die aktuellen internationalen Gegebenheiten, die bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr begonnen haben und sich unvermindert fortsetzen. Herausforderungen stellen sich hinsichtlich der Lieferketten, der Halbleiterknappheit und des Fachkräftemangels. So verzögert sich zum Beispiel die Markteinführung der neuen, mit Akku betriebenen Sprühgeräte aufgrund der Halbleiterknappheit.

Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres waren etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Wagner-Gruppe beschäftigt, davon arbeiten 526 für die GmbH in Markdorf. In den letzten fünf Jahren ist die Anzahl der Mitarbeitenden sowohl bei dem Markdorfer Unternehmen als auch bei der Gruppe weltweit stetig gewachsen. In diesem Jahr soll die Mitarbeiteranzahl weiter deutlich wachsen.