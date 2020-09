IFN stärkt Online-Vertrieb

Die IFN-Gruppe, zu der die Marken Internorm, Schlotterer, Topic, GIG, HSF, Kastrup und Skaala zählen, hat Anfang August 80 Prozent der Anteile der dänischen Skanva Group A/S übernommen, die ausschließlich im Online-Geschäft für Fenster und Türen in den Märkten Dänemark, Norwegen und Island tätig ist. Das österreichische Familienunternehmen mit Sitz in Traun stärkt damit seine strategische Position in Nordeuropa und will mit der Akquisition auf den Märkten

Norwegen und Island Fuß fassen.