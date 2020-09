Palette CAD hat Rehau-Produkte in seiner Planungssoftware integriert: Schreiner können nun auch Kanten vom Kooperationspartner Rehau zum gewählten Plattenmaterial in der Kantensuche auswählen und alle Entwürfe direkt mit den relevanten Original-Informationen der Kanten versehen. Die Planungssoftware berechnet anschließend den genauen Materialbedarf, den die Schreinerei dann über den Handelspartner ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff – bedarfsgenau ab 1 Meter – bestellen kann. So ist vom Grundriss bis hin zur integrierten Bestellfunktion für die Online-Shops des Großhandels alles mit einem einzigen Softwaretool möglich: Und Schreiner können in einem durchgängigen, digitalen Workflow ihre Aufmaßdaten in das System eingeben, planen, den Entwurf in 3D-Visualisierungen präsentieren und die Daten auch für ihre CNC-Bearbeitung nutzen.