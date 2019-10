Oknoplast: Marktdirektor wird Geschäftsführer

Jens Eberhard (42) ist im Mai 2019 zum Geschäftsführer für die deutsche Niederlassung von Oknoplast ernannt worden. Er ergänzt Dominik Mryczko in der Geschäftsführung, der seinen Fokus verstärkt auf den vertrieblichen Ausbau und die Entwicklung der Marke in den USA setzen wird.

Fast drei Jahre lang verantwortete Eberhard als Marktdirektor die Entwicklung der Oknoplast Deutschland im westfälischen Ibbenbüren. In dieser Zeit festigte der Hersteller von Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium nicht nur seine Position am Markt, sondern baute diese sogar aus.

»Die Ernennung von Jens Eberhard zum Geschäftsführer ist die logische Folge der guten Arbeit in seiner bisherigen Amtszeit«, erklärt Dominik Mryczko. Unter der Führung von Eberhard wuchs der Umsatz in den vergangenen zwei Jahren zuletzt im Schnitt um rund sieben Prozent. Auch die Mitgliedschaft beim IFT Rosenheim, die Auszeichnung des gesamten Produktsortiments mit dem IFT-Qualitäts-Label sowie die Aufnahme in den Bundesverband Flachglas verdanken sich dem Engagement des gelernten Schreiners und Holztechnikers.

»Wir haben große Pläne und ehrgeizige Visionen«, sagt der neue Geschäftsführer Eberhard bezüglich der gesteckten Ziele. Dazu zählen der Ausbau des Produktangebots und der Serviceleistungen für die Fachpartner sowie der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung von Oknoplast. Auch das Vertriebsnetz in Deutschland soll flächendeckend in den nächsten Jahren vollständig geschaffen werden.

17. Oktober 2019