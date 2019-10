Italienische Lösungen rund um die Kante

Aktuelle Entwicklungen von SCM zur Kantenbearbeitung stehen im Mittelpunkt der Smart Days vom 7. bis 9. November im Edgebanding Tech Lab in Thiene bei Vicenza. Das Motto lautet passen dazu »On the Leading Edge Banding«. In der Einsteigerklasse wird diesmal eine Kantenbearbeitungszelle gezeigt, die hohen Durchsatz und kompakte Bauform miteinander verbindet. Die »Stefani Cell E« kann in der Version RobotLoop mit einem anthropomorphen Roboter ausgestattet werden, um die gesamten Aktivitäten zur Auf- und Ausgabe der Platten vollautomatisch zu steuern.

Auch zu den Themen Softformig und »JShape«-Profile werden spannende Lösungen gezeigt. Außerdem werden bei der Hausmesse Technologiepartner mit Vorführungen und zur Vertiefung der verschiedenen Themen vor Ort sein. Dabei handelt es sich um Hersteller von Kanten, Werkzeugen, Leimen, Klebern und Trennmitteln.

Im Rahmen dieses Events wird die Erweiterung des Produktionszentrums gefeiert, das um mehr als 35 Prozent vergrößert wurde und nun rund 30.000 Quadratmeter umfasst. Das bedeutet mehr Platz für die Fertigungslinien sowie eine moderne und geordnete Geometrie für optimierte Lagerung. Kunden können hier, mit Unterstützung der Fachtechniker, die besten Lösungen zur Kantenbearbeitung ausprobieren und Tests mit besonderen Plattentypen, Kanten, Leimen vornehmen.

16. Oktober 2019