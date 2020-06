Der italienische Holzbearbeitungsmaschinenhersteller SCM präsentiert seine technologischen Innovationen im Rahmen eines Live-Streamings vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2020.

Im Rahmen der „SCM Live Show“ hat der italienische Konzern ein vielseitiges Programm von Live-Schaltungen und Webinaren zusammengestellt, bei dem Teilnehmer aus der ganzen Welt sich über das Internet an allen drei Tage des Events über den laufenden technologischen Wandel informieren und sich insbesondere wie in einer TV-Live-Show mit den Experten von SCM proaktiv in Verbindung setzen können. Diese erläutern aus dem Technology Center in Rimini und von anderen Standorten des Konzerns aus die wichtigsten Neuheiten im Bereich Holzverarbeitungsprozesse sowie die wichtigsten Markttrends.

Aktualisierungen und ausführlichere Informationen zum Programm des Events und zur Anmeldung können auf scmwood.com eingesehen werden.